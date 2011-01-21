En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
Cherbourg : réunion pour l'avenir du centre culturel

Bernard Cazeneuve, le député-maire de Cherbourg, reçoit les associations des usagers samedi 22 janvier en mairie. Ils doivent faire le point sur la fermeture du centre culturel de la ville qui doit durer trois ans.

Publié le 21/01/2011 à 17h48 - Par Sarah Verite
Bernard Cazeneuve, le député-maire de Cherbourg va tenter de calmer le jeu samedi 22 janvier suite à l'annonce de la fermeture du centre culturel de la ville pendant trois ans.

Une réunion est donc organisée en mairie de Cherbourg pour faire le point avec les associations d'usagers qui s'inquiètent de cette fermeture prévue dès 2012.

Malgré les travaux, des solutions doivent être trouvées par la municipalité. Et pour Bernard Cazeneuve, ce chantier est indispensable.

Ecoutez le témoignage de Bernard Cazeneuve, le député-maire de Cherbourg

