TRON: L'héritage à découvrir en avant-première 3D en Basse-Normandie grâce à Tendance Ouest

En 2011, TRON va marquer aussi une nouvelle étape, grâce à la 3D, le réalisateur a utilisé la même technologie que pour Avatar, le film passe du réel au virtuel, soit de la 2D à la 3D.
Gagnez vos places pour l'avant-première en 3D au Cinémoviking de St Lô vendredi 28 janvier à 20h, mais aussi vos places pour l'avant-première à Cherbourg, le même jour à 20h et 22h15.
Repartez aussi avec vos sessions de lasergame pour deux personnes chez LaserGame Evolution à Bretteville sur Odon, ouvert 7 jours /7 de 14h à minuit avec deux salles (périph sortie 9 ou 9b).
Gagnez ces cadeaux dans l'Expresso 5h-9h, Tout l'or du Monde 9h-13h et dans Génération Tendance de 16h à 21h sur Tendance Ouest
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.