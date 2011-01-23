En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
TRON: L'héritage à découvrir en avant-première 3D en Basse-Normandie grâce à Tendance Ouest

TENDANCE OUEST vous invite à l'avant-première de TRON: L'Héritage en 3D,ce vendredi au Mega CGR de Cherbourg et au Cinémoviking de St Lô et vous propose une semaine futuriste avec vos sessions chez LaserGame Evolution à Bretteville sur Odon !

Publié le 23/01/2011 à 19h00 - Par Charles Douchy
TRON: L'héritage c'est la suite du film sorti en 1982, l'histoire de Flynn un inventeur de jeux vidéos qui se retrouve dans un jeu, cependant pas besoin d'avoir vu ce premier épisode pour comprendre cette suite. A l'époque le film avait marqué l'industrie du cinéma grâce a des effets spéciaux avant-gardistes.
En 2011, TRON va marquer aussi une nouvelle étape, grâce à la 3D, le réalisateur a utilisé la même technologie que pour Avatar, le film passe du réel au virtuel, soit de la 2D à la 3D.

Gagnez vos places pour l'avant-première en 3D au Cinémoviking de St Lô vendredi 28 janvier à 20h, mais aussi vos places pour l'avant-première à Cherbourg, le même jour à 20h et 22h15.

Repartez aussi avec vos sessions de lasergame pour deux personnes chez LaserGame Evolution à Bretteville sur Odon, ouvert 7 jours /7 de 14h à minuit avec deux salles (périph sortie 9 ou 9b).

Gagnez ces cadeaux dans l'Expresso 5h-9h, Tout l'or du Monde 9h-13h et dans Génération Tendance de 16h à 21h sur Tendance Ouest

