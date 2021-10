Maiduguri (Nigeria) (AFP). Nigeria: Boko Haram tue 68 personnes dans le nord-est

Au moins 68 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors d'un massacre perpétré par le groupe islamiste Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria, ont déclaré jeudi des témoins et des membres d'une milice locale. L'attaque a eu lieu mardi dans le village de Najba, entièrement détruit par les flammes. "J'ai participé au comptage des corps, soixante-huit personnes ont été tuées", a déclaré Muminu Haruna, 42 ans, qui a pu s'enfuir. Selon M. Haruna et les trois autres témoins, plusieurs enfants ont été pris pour cibles délibérément. D'autre part, des militants de Boko Haram ont rassemblé des troupes à Gwoza, ville sous son contrôle dans le nord-est, et y ont exécuté de nombreux habitants, selon ont déclaré jeudi un témoin et un sénateur.

