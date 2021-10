Musique à Caen : Rencontre avec Gilles Peterson pour la Redbull Music Academy

La Redbull Music Academy, une tournée de découvertes musicales, fera escale à Caen, les 6 et 7 mars, vivier de talentueux beatmakers reconnus dans le monde entier. Le premier soir, de 20h à 1h, on retrouvera notamment au Cargö Pierre Troel aka Fulgeance (label Musique Large), ONRA ou encore Dorian Concept.

Le samedi 7 mars, le Domaine de Beauregard ouvre ses portes à 15h pour une rencontre avec Gilles Peterson, figure incontournable dans le domaine de la musique. Dj, producteur, patron de label et du festival Worldwide, Gilles Peterson reviendra dans sa ville natale à l'occasion d'une conférence. On le retrouvera également derrière les platines le samedi soir à partir de 20h au Cargo, pour une soirée réunissant les dernières révélations de la scène electronique française comme Rone, Félix et les caennais Fakear, Superpoze et Kuage (Superpoze et Adrien des Concrete Knives).

Rencontre avec Gilles Peterson au micro de Tendance Ouest !