Genève (AFP). Ukraine: plus de 6.000 tués depuis avril 2014 avec des dévastations impitoyables, selon l'ONU

Plus de 6.000 personnes ont été tuées en Ukraine depuis le début des violences en avril 2014, a annoncé lundi le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, dénonçant des "dévastations impitoyables concernant des civils et des infrastructures". "Plus de 6.000 vies ont été perdues en moins d'un an en raison des combats dans l'est de l'Ukraine", a souligné M. Zeid Raad Al Hussein dans une déclaration publiée à Genève. Un rapport de la Commission d'enquête de l'ONU sur les droits de l'Homme en Ukraine relève des "dévastations impitoyables concernant les civils et les infrastructures", note M. Zeid. "Les femmes, les enfants, les vieux et les groupes vulnérables sont particulièrement affectés", ajoute-t-il. "Il est impératif que toutes les parties respectent les décisions des accords de Minsk et cessent les bombardements sans discrimination et les autres hostilités qui ont créé une situation catastrophique pour les civils, en violation flagrante des lois internationales humanitaires et des droits de l'Homme", indique le haut-commissaire. Le rapport dénonce les détentions arbitraires, les tortures et les disparitions forcées commises essentiellement par les groupes armés mais aussi dans certains cas par les forces ukrainiennes. Il souligne aussi la situation particulièrement difficile pour les centaines de milliers de déplacés dans le pays en raison de ce conflit.

