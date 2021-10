New York (AFP). Groupe EI: arrestation à New York de trois résidents accusés de complot

Trois résidents new-yorkais originaires d'Asie centrale, dont deux s'apprêtaient à partir en Syrie, ont été arrêtés et accusés mercredi à New York de soutenir le groupe jihadiste de l'Etat islamique (EI). Il s'agit de deux Ouzbeks et d'un Kazakh, ont précisé les autorités, qui ont ajouté que les deux hommes qui voulaient partir en Syrie étaient aussi prêts à mener des attentats aux Etats-Unis, notamment contre les forces de l'ordre, s'ils ne réussissaient pas à rejoindre l'EI. C'est la première fois que les autorités new-yorkaises annoncent l'arrestation de personnes cherchant à rejoindre l'EI en Syrie, un phénomène qui inquiète de nombreux pays occidentaux. Le plus jeune des hommes arrêtés mercredi, Akhror Saidakhmetov, est un Kazakh de 19 ans. Il a été arrêté alors qu'il essayait de prendre un avion pour la Turquie, à l'aéroport Kennedy à New York. Abdurasul Hasanovich Juraboev, Ouzbek de 24 ans, avait aussi acheté un billet d'avion New York-Istanbul et devait quitter les Etats-Unis en mars, selon la procureure de Brooklyn Loretta Lynch. Un troisième homme, un Ouzbek de 30 ans identifié comme Abror Habibov, a été arrêté, à Jacksonville en Floride. Il est accusé d'avoir financé Saidakhmetov en lui payant son billet d'avion. Les trois hommes, qui habitaient à Brooklyn, ont été accusés de complot visant à soutenir une organisation terroriste étrangère. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison. Saidakhmetov et Juraboev ont comparu mercredi après-midi à Brooklyn mais n'ont pas été encore formellement inculpés. Habillés en jeans et chaussures de sport, les deux hommes se sont exprimés par le biais d'interprètes et ont dit comprendre leurs droits. Le procureur Doug Pravda a jugé qu'ils représentent "une grave menace" et qu'ils risquaient de prendre la fuite s'ils étaient libérés sous caution. Le juge Lois Bloom a ordonné leur placement en détention provisoire et fixé la prochaine audience au 11 mars. Selon Mme Lynch, Juraboev et Saidakhmetov "avaient monté un plan pour se rendre en Turquie, et de là en Syrie, pour rejoindre le jihad au nom de l'Etat islamique". Et s'ils n'y parvenaient pas, ils "prévoyaient de commettre des actes de terrorisme ici, en Amérique (), y compris tuer des agents du FBI", a déclaré le directeur-adjoint du FBI à New York, Diego Rodriguez. - Prêt à tuer le président Obama - Les autorités avaient commencé à s'intéresser à Juraboev en août dernier, après qu'il eut posté des commentaires sur un site ouzbek relayant l'idéologie de l'EI. Il s'y était dit prêt à tuer Barack Obama si l'EI le lui ordonnait et à mourir en "martyr", selon l'acte d'accusation. Interrogé par le FBI à la mi-août, il avait reconnu avoir posté ces messages, et dit qu'il soutenait les idées de l'EI. Il avait ajouté qu'il aimerait se rendre en Syrie mais n'en avait pas les moyens. Il avait été interrogé à nouveau trois jours plus tard chez lui. Il avait précisé qu'il était prêt à tuer le président américain pour "Allah", et que si on lui demandait, il irait aussi déposer une bombe à Coney Island, un quartier populaire de Brooklyn. Saidakhmetov fréquentait le même site internet, où il avait référencé début août une vidéo montrant des exécutions de troupes irakiennes par l'EI. Il avait aussi fait part de son intention d'acheter une mitrailleuse légère, pour tuer des policiers et des agents du FBI, si son plan pour rejoindre l'EI échouait, selon Mme Lynch. Peu après l'annonce de ces trois arrestations, le directeur du FBI James Comey a déclaré que la police fédérale enquêtait sur des sympathisants plus ou moins radicalisés de l'EI dans les 50 Etats américains. "Ce n'est pas un phénomène limité à New York et Washington", a-t-il insisté. L'administration américaine a récemment estimé que 20.000 combattants étrangers avaient rejoint la Syrie, en provenance de 90 pays. Un nombre "sans précédent" par rapport à ce qu'il s'est passé en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, selon Nicolas Rasmussen, directeur du Centre national de l'antiterrorisme (NCTC). Au moins 3.400 combattants étrangers viendraient de pays occidentaux qui essayent de freiner ces départs, et s'inquiètent du retour possible de ces jihadistes.

