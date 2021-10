Dans les coulisses du cirque Arlette Gruss

Laura-Maria, sa fille, est une jeune écuyère déjà très talentueuse. A seulement 15 ans, c'est elle qui présente les jeunes frisons, des étalons noirs à la longue crinière ondulée. Epaulée dans son travail par le responsable de la ménagerie John Vernuccio, il faut dire qu'elle a de qui tenir, sa mère Linda est aussi une écuyère douée. Les enfants du cirque se prennent souvent de passion pour ce métier auquel ils sont initiés dès le plus jeune âge. C'est aussi le cas de son frère Kevin Gruss, un gymaste épatant qui pratique le Street work out: une pratique issue de la rue qui demande force, précision et agilité.

Gilbert Gruss pour célébrer les 30 ans du cirque Arlette Gruss a imaginé un nouveau spectacle pour sa tournée 2015.

"Les spectacles sont crées 3 ans en amont. Pour pouvoir engager les meilleurs numéros internationaux, il faut les réserver longtemps à l'avance"- explique Joël Rehde, chargé des relations publiques.

C'est ce qui permet au cirque de bénéficier d'une telle aura: " la réputation du cirque nous précède, chaque spectacle est réglé au millimètre, un orchestre live accompagne les numéros et le cirque Arlette Gruss marie la pure tradition circassienne aux nouveautés les plus audacieuses".

Un cirque itinérant

En tournée 11 mois sur 12, la famille de Gilbert Gruss est sans cesse sur la route " c'est pourquoi nous avons avec nous une école ambulante pour la quinzaine d'enfants de la troupe" un professeur de l'éducation nationale est chargé de l'éducation de ces enfants de toute nationalité et de tous âges :" ils sont tous polyglottes, la plupart parlent trois langues et il est étonnant de voir à quelle vitesse ils apprennent le français" constate Joël.

Mais le cirque est aussi une immense industrie. Gilbert Gruss investit chaque année plusieurs millions d'euros dans le spectacle, les seuls costumes crées par Roberto Rosello coûtent 300 000 euros. Tous les jours le cirque doit dépenser pour ses frais et l'entretien de ses bêtes 27 000 euros. Le cirque est le plus grand parc européen roulant avec ses 180 véhicules. Et pourtant malgré cela, le cirque Arlette Gruss assure des prix abordables comparé à la qualité du spectacle.