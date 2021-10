Rouen : Adjo, le hip-hop coule dans ses veines

Quand beaucoup disent "écouter de tout", lui avoue n'avoir écouté que du rap jusqu'à très récemment. À maintenant 30 ans, le lyriciste rouennais se souvient : "Mon père n'écoutait que du reggae. Moi, je suis arrivé un peu après les premiers albums de NTM. Mais j'ai grandi avec Lunatic."

Du studio à l'album

Une influence hip-hop qui a poussé Kevin à porter la plume dans la plaie : "Mon premier texte, c'était à l'âge de 16 ans." L'hémorragie verbale ne s'arrêtera plus : "Je suis passé pour la première fois en studio à 18 ans." Le micro, Adjo y prend goût. Les projets s'accumulent, plus ou moins aboutis, jusqu'au déclic. "J'ai rencontré un mec il y a 5 ans alors que je ne pensais plus trop au rap. Il m'a remis le pied dedans, m'a fait participer à une compilation et m'a proposé de faire un album."

La galette sort en décembre 2014. La Valeur des choses dessine en 15 morceaux le portrait du quotidien d'un jeune rappeur de la rive gauche. Tiré à 200 exemplaires, le CD s'écoule bien. Adjo, lui, n'en est toujours pas revenu : "Ça fait tellement plaisir d'avoir son propre CD dans les mains !"

Références rap en bandoulière - Oxmo Puccino, NTM, Demi-Portion - Adjo ne compte pas s'arrêter là. Il prépare, avec son association Wanted, une compilation de plusieurs artistes du coin. Histoire de montrer que sur la carte du hip-hop français, Rouen compte bien se faire un nom.