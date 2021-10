Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: l'armée abandonne la ville stratégique de Debaltseve aux rebelles

L'armée ukrainienne quitte Debaltseve et l'abandonne aux rebelles prorusses après une dizaine de jours de combats acharnés, a annoncé mercredi le président ukrainien Petro Porochenko avant de s'envoler pour l'Est rebelle. "Ce matin, les forces armées ukrainiennes avec la garde nationale ont achevé l'opération d'évacuation planifiée et organisée de nos unités militaires de Debaltseve", a déclaré le chef de l'Etat dans une adresse à la Nation prononcée à l'aéroport de Kiev. "A l'heure actuelle, 80% de nos unités sont sorties, nous attendons encore deux convois". Des dizaines de chars, blindés légers et véhicules militaires ukrainiens quittaient mercredi Debaltseve, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ces véhicules qui transportent des militaires visiblement épuisés sont arrivés vers midi dans la ville d'Artemivsk, à environ 35 kilomètres de Debaltseve, selon les journalistes de l'AFP sur place. "Ce sont des militaires qui ont quitté Debaltseve", a indiqué à l'AFP un combattant volontaire. La prise de la ville de Debaltseve dans l'est de l'Ukraine par les séparatistes prorusses constitue une "claire violation du cessez-le-feu", a dénoncé mercredi l'Union européenne, qui a ordonné aux rebelles "de cesser toutes leurs activités militaires". Les combats autour de cette ville stratégique ne s'étaient jamais arrêtés malgré un accord signé il y a une semaine à Minsk visant à instaurer une trêve. "La Russie et les séparatistes doivent immédiatement et pleinement mettre en oeuvre les engagements pris à Minsk", a insisté la chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, dans un communiqué. Les autorités ukrainiennes ont demandé aux Occidentaux d'infliger une réponse "sévère" à l'égard de Moscou après l'entrée des rebelles prorusses dans Debaltseve, un noeud ferroviaire important situé entre deux "capitales" rebelles de Donetsk et de Lougansk. Cette offensive est survenue au troisième jour de la trêve dans l'est de l'Ukraine, arrachée la semaine passée à l'issue des négociations de presque 17 heures à Minsk par les chefs d'Etat allemand, français, russe et ukrainien. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'armer les rebelles et d'avoir déployé ses troupes en Ukraine, ce que Moscou dément. Mardi, les Etats-Unis ont condamné "fermement" la violation du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine par des "séparatistes agissant de concert avec les forces russes". Si Moscou continue de violer les accords de Minsk, "le prix à payer pour la Russie serait plus lourd", a averti le vice-président américain Joe Biden lors d'un entretien téléphonique mardi avec le président ukrainien Petro Porochenko.

