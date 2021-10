Rouen : c'est l'enfer à la chapelle Saint-Louis

Ce spectacle pluridisciplinaire mêlant théâtre d'objet, magie et effets numériques, accessible dès 8 ans s'inspire de La Divine Comédie de Dante et des tableaux de Jérôme Bosch : des univers fantastiques, effrayants, peuplés de personnages allégoriques. Dans une économie de moyens, avec des jeux inventifs de lumières et des effets sonores inquiétants, C'est l'enfer retrace le parcours d'un homme en quête de soi et de réponses sur le sens de la vie. Entre rêve et réalité, les metteurs en scène Solène Briquet et Angèle Gilliard s'amusent à nous faire peur, nous invitant à ne pas nous fier aux apparences.

Pratique. Du 17 au 19 février à 19h30. Chapelle St-Louis à Rouen. Tarifs 6 à 14€. Tél. 02 35 98 45 05