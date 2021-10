Donetsk (Ukraine) (AFP). L'armée ukrainienne évacue une partie de ses troupes encerclées à Debaltseve

L'armée ukrainienne est en train d'évacuer une partie de ses troupes encerclées à Debaltseve après une puissante offensive des rebelles prorusses sur cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine, a annoncé mercredi à l'AFP un haut responsable ukrainien. "Un déblocage de nos militaires est en cours, nous sommes en train de les sortir partiellement de l'encerclement", a déclaré Ilia Kiva, chef adjoint de la police régionale tout en assurant que les Ukrainiens n'avaient pas abandonné la ville. "Des combats de rue continuent. Il y a eu une petite bataille de chars". "Une partie des troupes ukrainiennes reste toujours à Debaltseve où elles sont en train de mener une opération spéciale", a assuré de son côté à l'AFP un porte-parole militaire, Vladislav Seleznev. Les autorités ukrainiennes ont demandé aux Occidentaux d'infliger une réponse "sévère" à l'égard de Moscou après l'entrée des rebelles prorusses dans Debaltseve, un noeud ferroviaire important situé entre deux "capitales" rebelles de Donetsk et de Lougansk. Cette offensive est survenue au troisième jour de la trêve dans l'est de l'Ukraine, arrachée la semaine passée à l'issue des négociations de presque 17 heures à Minsk par les chefs d'Etat allemand, français, russe et ukrainien. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie d'armer les rebelles et d'avoir déployé ses troupes en Ukraine, ce que Moscou dément. Mardi, les Etats-Unis ont condamné "fermement" la violation du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine par des "séparatistes agissant de concert avec les forces russes". Si Moscou continue de violer les accords de Minsk, "le prix à payer pour la Russie serait plus lourd", a averti le vice-président américain Joe Biden lors d'un entretien téléphonique mardi avec le président ukrainien Petro Porochenko.

