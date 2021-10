Explosion sans gravité à bord d'un navire de pêche

Mardi 17 février, vers 15h00, le Cross Jobourg reçoit un appel d’urgence du navire de pêche "Virgule". Le patron de ce chalutier de 13 mètres indique qu’une explosion s’est produite dans le compartiment machine, et entraîne un fort dégagement de fumée.



L’embarcation, ainsi privée de tout moyen de propulsion, se trouve alors à environ 60 kilomètres au large d'Ouistreham. Son patron sollicite un remorquage vers Port-en-Bessin.

Remorquage

Après avoir lancé un message d'urgence sur le canal VHF 16, à destination des usagers de la mer, le Cross déroute l’hélicoptère EC-225 de la Marine Nationale, ainsi que la vedette de la SNSM d'Ouistreham, "Sainte Anne des flots", tous deux en exercice en Baie de Seine.



A l'arrivée de l'hélicoptère, un premier bilan est effectué. Il n’y a plus de dégagement de fumée et la situation est maitrisée à bord du chalutier.



Vers 18h20, la vedette de la SNSM arrive à proximité du navire de pêche et débute l’opération de remorquage.



Le convoi est arrivé à Port-en-Bessin après trois heures de route.