Alix Delaporte présente son deuxième film à l'Omnia

Ardent défenseur des jeunes cinéastes, il invitait en 2011 la réalisatrice Alix Delaporte à l'occasion de la sortie de son premier long-métrage Angèle et Tony qui fut quelques mois plus tard récompensé au festival de Cannes avec le César du meilleur film. Cette histoire d'amour improbable entre deux cœurs à vifs sur fond de vent marin et de paysages breton laissait augurer de belles créations à venir, et cette année, Alix Delaporte réitère avec Dernier coup de marteau, l'histoire d'un pré-ado à la recherche de son père.

Acteurs fétiches

Fidèle à ses acteurs, la réalisatrice et scénariste choisit de faire confiance au charisme et à la bonhommie naturelle de Gregory Gadebois et à Clotilde Hesme à qui les rôles tout en nuances ne font pas peur. L'un et l'autre y interprètent un père absent grand chef d'orchestre et une mère malade du cancer, démissionnaire par la force des choses.