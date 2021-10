Loup Mautin fait appel

Dans un communiqué publié ce lundi matin 16 février, Loup Mautin, candidat FN sur le canton de L'Aigle, condamné la semaine dernière par le tribunal correctionnel d'Alençon à 2 mois de prison ferme pour conduite avec un permis invalidé, annonce qu'il fait appel de sa condamnation.

Le candidat estime ce jugement disproportionné, et déclare n’oser le traduire comme un jugement politique; ce qui n’entame en rien, explique-t-il sa décision d’être candidat aux élections départementales et renforce sa solidarité avec des millions d’automobilistes anonymes et honnêtes qui subissent la pression de l’état sous toutes ses formes.

Loup Mautin précise avoir repassé entre temps son permis de conduire avec succès mais avoir sous-estimé les conséquences d’une verbalisation devant son domicile le 12 septembre dernier.