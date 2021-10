Paris (AFP). Ukraine: respect du cessez-le feu globalement satisfaisant

François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko "ont constaté que le respect du cessez-le-feu" dans l'est de l'Ukraine "était globalement satisfaisant malgré des incidents locaux qu'il faut rapidement régler", a annoncé dimanche l'Elysée. Ce constat a été dressé lors d'un entretien téléphonique dimanche entre les quatre dirigeants français, allemand, russe et ukrainien, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, selon un communiqué de la présidence de la République. Ceux-ci "ont marqué également leur accord pour avancer dans la mise en ?uvre des prochaines étapes prévues par le paquet de mesures adopté à Minsk le 12 février", poursuit la présidence dans ce communiqué. Ces étapes sont "le retrait des armes lourdes, le suivi et la vérification du cessez-le-feu et du retrait des armes lourdes par l?OSCE, ainsi que le lancement d?un dialogue sur les modalités de la tenue des élections locales conformément à la législation ukrainienne". Enfin, les quatre dirigeants "ont apporté leur plein soutien à l?adoption d?une résolution par le Conseil de sécurité endossant le paquet de mesures adopté à Minsk le 12 février", conclut l'Elysée.

