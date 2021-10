Enakieve (Ukraine) (AFP). Ukraine: le cessez-le-feu globalement respecté malgré quelques incidents

Le cessez-le-feu entre les forces de Kiev et les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine paraissait tenir dimanche malgré plusieurs accrochages, notamment autour de la ville stratégique de Debaltseve dont les observateurs de l'OSCE se sont vu refuser l'entrée par les rebelles. Si deux civils ont été tués peu après minuit (22H00 GMT), quelques minutes après l'entrée en vigueur théorique de la trêve à Popasna (région de Lougansk), par des tirs d'artillerie venant, selon Kiev, d'une zone contrôlée par des rebelles dissidents ne respectant pas l'autorité des républiques séparatistes, les affrontements se sont considérablement réduits ensuite. Dimanche, des journalistes de l'AFP présents sur place pouvaient entendre des tirs d'artillerie isolés provenant de la ville de Debaltseve, noeud ferroviaire stratégique où l'armée ukrainienne était jusqu'à la trêve menacée d'encerclement par les rebelles, sans commune mesure toutefois avec les violences de ces derniers jours. C'est justement de Debaltseve que des observateurs de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), mandatés pour observer l'application du cessez-le-feu, se sont vu empêcher l'entrée par les rebelles. Mais le "cessez-le-feu est dans l'ensemble respecté" dans la région, a précisé l'OSCE au cours d'une conférence de presse, ayant seulement noté un échange d'artillerie autour de Debaltseve à 08H00 GMT. "La situation est en voie de stabilisation", a pour sa part déclaré le porte-parole militaire ukrainien, Andriï Lyssenko. Il a ajouté que l'armée ukrainienne avait essuyé des attaques à dix reprises dimanche, un nombre bien inférieur aux journées précédentes. Un haut responsable militaire de la République séparatiste de Donetsk (DNR), Edouard Bassourine, a de son côté affirmé que la trêve était "globalement respectée". Des accrochages ont été signalés par les autorités ukrainiennes dans les régions de Marioupol, au sud, et de Lougansk, au nord de la ligne de front, sans qu'il ne soit fait état de nouvelles victimes militaires ou civiles. Samedi, neuf soldats ukrainiens avaient été tués et 39 blessés dans les heures précédant le cessez-le-feu. En dix mois, le conflit dans l'est de l'Ukraine a déjà fait 5.500 morts. "Nous espérons que le cessez-le-feu sera totalement respecté d'ici à quelques heures. Il faut un peu de temps, ce n'est pas un processus instantané", a déclaré à l'AFP Ilia Kiva, responsable du ministère ukrainien de l'Intérieur dans la région de Donetsk. Mais à Enakieve, une ville située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Debaltseve, un chef rebelle déclarait à l'AFP qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu dans cette ville stratégique où "les tirs continuent". "Nous avons besoin de travailler avec acharnement pour rendre durable le cessez-le-feu sans assister aux violations que nous voyons aujourd'hui", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkine, qui a regretté la "responsabilité politique et morale" des autorités séparatistes dans ces violations. - Pressions internationales - L'accord conclu jeudi à Minsk à l'issue d'une nuit de négociations entre les dirigeants d'Ukraine, de Russie, d'Allemagne et de France prévoit que Kiev et les rebelles ont deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu pour commencer à retirer leurs armes lourdes de la ligne de front. Le président russe Vladimir Poutine, son homologue ukrainien Petro Porochenko, le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel doivent faire ensemble dimanche un "premier point" sur l'application du cessez-le-feu, selon la présidence française. Samedi, le président américain Barack Obama a appelé M. Porochenko pour lui exprimer sa "sympathie" et sa profonde "inquiétude" concernant notamment la situation "dans et autour de la ville de Debaltseve", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Le président ukrainien a également évoqué le sujet avec M. Hollande et Mme Merkel. Selon un haut responsable du département d'Etat, le secrétaire d'Etat John Kerry a insisté sur le respect strict des accords passés à Minsk, dans un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov. De son côté, Vladimir Poutine a réaffirmé, dans un entretien téléphonique avec François Hollande et Angela Merkel, son attachement au respect du cessez-le-feu, a indiqué la présidence française.

