Kiev (AFP). Ukraine: deux civils tués après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l'Est

Deux civils ont été tués peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les forces de Kiev et les rebelles prorusses dans l'Est de l'Ukraine mais les combats ont pratiquement cessé depuis, ont annoncé dimanche les autorités ukrainiennes. "Peu après minuit (heure d'entrée en vigueur du cessez-le-feu, ndlr), des lances-missiles multiples Grad ont atteint le centre du village de Popasna" et tué deux civils, a annoncé Guennadi Moskal, gouverneur pro-Kiev de la région de Lougansk. Les autorités ukrainiennes ont précisé que les combats avaient cessé sur quasiment toute la ligne de front après 03H00 (01H00 GMT), malgré quelques affrontements isolés encore constatés. Aucun soldat n'a été tué durant la nuit, a déclaré un porte-parole militaire ukrainien, Vladislav Seleznev. Les forces ukrainiennes ont fait état de tirs d'artillerie dans la région de Lougansk et autour du noeud ferroviaire de Debaltseve, où se sont déroulés les combats les plus violents ces derniers jours, mais ces attaques étaient "des tirs de harcèlement très localisés et non systématiques", a précisé Vladislav Seleznev. Un autre porte-parole ukrainien, Anatoli Stelmakh, a lui aussi affirmé que les rebelles avaient "considérablement réduit leur activité" après minuit tout en évoquant des attaques rebelles près du village de Tchornouguine (5 km à l'est de Debaltseve). La journée de samedi avait été la "la plus chaude de ces derniers mois", a-t-il ajouté. Au moins 16 personnes - huit militaires ukrainiens et huit civils - ont été tuées au cours des dernières 24 heures. Ce cessez-le-feu, entré en vigueur dans la nuit de samedi à dimanche, est la première étape d'un plan de paix destiné à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 5.500 morts en 10 mois. L'accord de paix conclu jeudi à Minsk à l'issue d'une nuit de négociations entre les dirigeants d'Ukraine, Russie, Allemagne et France prévoit que Kiev et les rebelles doivent commencer à retirer leurs armes lourdes de la ligne de front deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

