Bruxelles (AFP). Zone euro: la croissance légèrement meilleure que prévu en 2014

La croissance a été légèrement meilleure que prévu en 2014 dans la zone euro, grâce à un quatrième trimestre un peu au-dessus des attentes et soutenu par l'économie allemande, a indiqué vendredi l'office européen des statistiques Eurostat. D'octobre à décembre, le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a progressé de 0,3%, après une hausse de 0,2% le trimestre précédent, indique Eurostat, qui a publié une première estimation de cet indicateur. C'est mieux qu'attendu: les analystes tablaient sur une croissance de 0,2%. Cela porte la croissance à 0,9% pour l'ensemble de l'année 2014 dans la région alors que la Commission européenne tablait encore début février sur une croissance de 0,8%. Première économie de la zone euro, l'Allemagne a joué sans surprise son rôle de moteur. Sa croissance a été un peu meilleure en 2014 qu'initialement annoncé, s'établissant non pas à 1,5% mais à 1,6%, grâce à un dernier trimestre plus dynamique que prévu (+0,7%), soutenue par la consommation. L'Espagne a elle aussi affiché une croissance solide au quatrième trimestre, à +0,7% après 0,5% le trimestre précédent. Les premières prévisions de l'institut espagnol de statistiques sont de 1,4% pour l'ensemble de l'année. En revanche, la France reste à la traine avec une croissance de seulement 0,1% au quatrième trimestre 2014, après 0,3% au troisième. Sur l'ensemble de l'année 2014, le PIB de la France a progressé de 0,4%, en ligne avec les prévisions du gouvernement, mais l'investissement reste en panne, selon une première estimation de l'Insee publiée vendredi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire