Le love coach, un sauveur de couples ?

Importé des États-Unis, ce métier consiste à remettre sur les rails les couples et à leur offrir un nouveau départ. En Seine-Maritime, la demande serait forte.

Quel est le rôle d'un coach relationnel ?

Je ne suis pas un donneur de recettes magiques, je ne dis pas aux couples ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je ne suis pas là pour juger. Chacun me raconte sa version de leur histoire. Je les aide ensuite à trouver une solution à leur situation sentimentale afin de trouver leur bonheur.

Avez-vous un public type ?

Non, cela va des couples de 24-25 ans à 70 ans. La seule règle, c'est que neuf appels sur 10 proviennent de la femme. Ce sont souvent les femmes qui se posent le plus de questions et expriment le besoin de communiquer. Je travaille sur la France entière, par téléphone, visioconférence ou par une rencontre physique. La Seine-Maritime est l'une des zones où je reçois le plus de demandes.

Vous considérez-vous comme un sauveur de couples ?

Je n'ai pas d'obligation de résultats. Le but d'une consultation n'est pas de sauver un couple mais que chacun trouve son bonheur. Parfois, le couple qui me contacte pense que la séparation est toute proche alors qu'il suffit d'un détail à régler pour que tout reparte. Mais d'autres fois, l'histoire se termine. Heureusement, statistiquement, je sauve plus de couples que le contraire.