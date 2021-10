Marseille (AFP). Valls se rend à Marseille pour saluer les résultats sur la sécurité

Manuel Valls entame lundi après-midi un déplacement d'un peu moins de 24 heures à Marseille, pour y saluer les "excellents" résultats des mesures prises depuis deux ans et demi pour faire reculer la délinquance et promettre davantage de moyens, notamment pour l'école. Le chef du gouvernement, venu de nombreuses fois dans la deuxième ville de France dans ses précédentes fonctions de ministre de l'Intérieur, y effectue son premier retour depuis son arrivée à Matignon. Avec lui: son successeur à Beauvau Bernard Cazeneuve mais aussi sa ministre de l'Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Dans un discours devant les forces de l'ordre (16H00), puis lors d'une conférence de presse commune avec M. Cazeneuve, il doit présenter ce bilan de la lutte contre la délinquance à Marseille, un dossier qu'il avait piloté lorsqu'il était le ministre de Jean-Marc Ayrault. Dans une interview à La Provence publiée en amont de sa visite, le Premier ministre s'est réjoui d'un "recul significatif de la délinquance", en citant une baisse des vols à main armée de 30% en deux ans, une diminution des violences physiques contre les personnes de 20%, et des saisies records de stupéfiants et d?armes. Quant à la politique "de reconquête des territoires", qui voit la police mener des opérations tournantes de plusieurs semaines de présence renforcée dans une quarantaine de cités, "elle n?est pas terminée", mais elle "a déjà donné des résultats spectaculaires", affirme-t-il. Manuel Valls, qui doit se promener dans l'après-midi en centre-ville, dans le quartier de Noailles, a rendu au passage hommage aux "excellents résultats" de Christian Sainte, le patron de la police judiciaire marseillaise, qui va être nommé à la tête d'une PJ parisienne secouée par des scandales. Mais le Premier ministre, qui souhaite s'attaquer aux "caricatures" et aux "raccourcis" dont serait victime Marseille, entend étendre son message au-delà de la sécurité. "On ne peut faire avancer les choses que sur le temps long et en ayant une vision globale", plaide son entourage. "Marseille doit faire l?objet de la plus grande attention de la part de l?Etat", selon le chef du gouvernement, qui promet "encore plus de moyens à Marseille, notamment pour l?école, la vie associative, le développement économique et l?emploi". - Messages politiques - Un volet que le Premier ministre devrait notamment développer lundi soir en visitant l'espace culturel de La Friche dans le quartier populaire de la Belle de Mai. Mais aussi mardi matin, au côté de Najat Vallaud-Belkacem et de Myriam El Khomri, secrétaire d'Etat à la Ville. Manuel Valls assistera à un "point d'étape" sur le pacte de cohésion sociale lancé pour Marseille fin 2013, avant de se pencher sur le dispositif "bacheliers méritants" en visitant un lycée. Le Premier ministre devrait également revenir sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, dont le gouvernement a fait une de ses grandes causes nationales. Le déplacement commencera en effet (vers 14H30) par une visite puis un discours au camp d'internement et de déportation des Milles, près d'Aix-en-Provence, un des pires symboles de la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. Un mois après les attentats, au lendemain d'une victoire de justesse du PS face au FN dans la législative partielle du Doubs et à six semaines des élections départementales, le déplacement devrait aussi être l'occasion de passer quelques messages politiques, dans un des fiefs électoraux du Front national. Manuel Valls ira aussi rendre visite en fin d'après-midi au sénateur-maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il le fera dans sa mairie, un geste que n'avait pas fait Jean-Marc Ayrault lors d'une visite en 2012. "Nous devons bâtir un partenariat. Il y a eu des désaccords, sur les rythmes scolaires, par exemple. Ils sont en voie d?apaisement, je le souhaite. Nous sommes capables d?avancer", a fait valoir Manuel Valls dans La Provence. Un autre dossier brûlant pour Marseille pourrait se greffer à la visite de Manuel Valls: celui de la SNCM. Une délégation de l'intersyndicale de la compagnie de ferries en redressement judiciaire, doit être reçue mardi matin par un conseiller du Premier ministre, selon des sources concordantes.

