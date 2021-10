Giboulées, pluie, grésil et neige dans la Manche

Le ciel est très nuageux et souvent pluvieux dans la soirée du mardi 3 février sur le Cotentin. Cette zone pluvieuse se décale lentement vers le sud, arrosant le Saint-Lois et le Coutançais en fin de nuit, en se mêlant parfois de neige, tandis que des éclaircies reviennent sur le nord du département. Plus au sud, le temps est plus froid, avec un risque de formation de plaques de glaces sur les routes restées humides.

Les températures minimales s'abaissent entre 0 et -3 degrés du centre au sud-Manche, entre 0 et +4 sur le Cotentin.

Froid et neige mercredi matin

Le début de journée du merdredi 4 février est froid, avec de nombreuses gelées, et des sols parfois glissants. Des giboulées de grésil ou de neige se produisent du centre au sud-Manche le matin, pouvant localement blanchir les sols, mais donnant tout au plus 2 ou 3 cm par endroits. Elles peuvent se produire sur l'ensemble du département l'après-midi, mais avec la hausse des températures, le risque de neige disparait, et c'est de la pluie qui tombe.

Les températures maximales atteignent 4 à 6 degrés.