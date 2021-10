Les étudiants de SchooLab présentent leurs projets à Caen

Cette association, dont l’un des fondateurs, Olivier Cotinat est Caennais a pour but de proposer aux étudiants sélectionnés de monter leurs projets de startup, en France ou dans la Silicon Valley. Pour permettre de monter ces startups, les étudiants sélectionnés parmi de grandes écoles comme Centrale ou l’ESSEC sont accompagnés pendant trois mois par des entrepreneurs et des experts locaux.

Caen la Mer a donc accueilli ces étudiants pour leur permettre de présenter leurs projets. Le maire de Caen s’est satisfait de la présence de SchooLab en précisant que ce projet va permettre de « favoriser le développement des entreprises caennaises et en attirer de nouvelles ».

Le but pour la ville de Caen est donc de promouvoir ses infrastructures entrepreneuriales et ses atouts régionaux, notamment « le numérique, les matériaux et le médical avec deux secteurs en pointe que sont l’imagerie et le nucléaire » comme le précise Joël Bruneau.