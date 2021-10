Melbourne (AFP). Open d'Australie: Serena Williams remporte son 19e titre majeur

La N.1 mondiale Serena Williams a remporté à Melbourne le 19e tournoi du Grand Chelem de sa carrière en battant la Russe Maria Sharapova 6-3, 7-6 (7/5), samedi en finale de l'Open d'Australie. L'Américaine âgée de 33 ans dépasse avec ses 19 titres majeurs ses compatriotes Chris Evert et Martina Navratilova. Seule, depuis le début de l'ère Open en 1968, l'Allemande Steffi Graf a un palmarès plus étoffé avec 22 trophées. C'est la deuxième victoire consécutive en Grand Chelem pour la cadette des soeurs Williams qui avait remporté début septembre l'US Open. Elle s'est imposée pour la sixième fois de carrière à Melbourne. Son dernier succès dans l'hémisphère Sud remontait à 2010. Forfait en 2011, elle n'y avait pas brillé lors des trois précédentes éditions, ne faisant pas mieux que les quarts. La N.1 mondiale était arrivée à Melbourne cette année avec une folle envie de mettre fin à la disette, et repartir de l'avant après une année 2014 mitigée en Grand Chelem avec un seul titre à New York et des éliminations avant les quarts dans les trois autres levées. Sa victoire, la seizième d'affilée contre sa dauphine, ne souffre d'aucune contestation. Serena Williams a allégrement dominé ce match grâce à un service performant (18 aces) et une agressivité démultipliée. La reine de la WTA a profité de l'apparente tension de son adversaire pour faire le break d'entrée. Offensive en retour de service, l'Américaine a fait souffrir une Sharapova timorée. La "Tsarine" a réussi à se relâcher dans la seconde manche mais peinait à remporter ses jeux de service à cause d'une première balle qui manquait de puissance (pic à 177 km/h). Celui de Serena Williams s'est mis à tourner à plein régime (15 aces dans le 2e set à 203 km/h). A chaque fois que Sharapova se rapprochait du break, l'Américaine repassait devant grâce à son arme fatale. S'encourageant sans cesse, à base de "Come on!" (Allez!), pour témoigner sa détermination à sa rivale, la N.1 mondiale s'est procurée une première balle de match à 5-4, sauvée par Sharapova. La superstar russe a retardé l'échéance jusqu'au tie-break, où Williams a fait la différence grâce à des retours puissants avant de finir sur un ace. Les joueuses les plus titrées en Grand Chelem après la victoire de l'Américaine Serena Williams en finale de l'Open d'Australie 2015, samedi à Melbourne: 1. Margaret Court (AUS) 24 titres 2. Steffi Graf (GER) 22 (+) 3. Helen Wills Moody (USA) 19 . Serena Williams (USA) 19 (+) 5.Martina Navrilova (USA) 18 (+) . Chris Evert (USA) 18 (+) 7. Billie Jean King (USA) 12 (+)

