Areva-La Hague : le point de vue de la direction

Après une impasse de communication entre salariés et direction d'Areva-La Hague, vendredi 30 janvier dans la matinée, la direction s'exprime une nouvelle fois sur les postes supprimés sur le site, chargé et recycler les combustibles nucléaires usés, mais aussi de démanteler la première usine de Beaumont-Hague.

Les syndicats affirment qu'une réduction de 500 postes d'ici à 2020 a été évoquée par la direction en CE Vision, conseil d'entreprise qui présente le bilan de l'année et les perspectives pour l'avenir.

100 départs en 2015

L'équipe dirigeante invoque une simplification des modes de fonctionnement du site, en vue d'une rentabilité améliorée. Après une diminution d'une cinquantaine de postes pour l'activité de recyclage des combustibles, "tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de sûreté", précise Areva, "l’optimisation se poursuivra en 2015 avec le non-renouvellement d’environ 100 postes lors des départs en retraite" explique la direction.

Pascal Aubret, directeur d'Areva La-Hague, indiquait hier à nos confrères de la Manche Libre que "vraisemblablement, cette opération se répètera dans les années à venir. Mais nous ne pouvons pas le confirmer et le chiffrer précisément avant le 4 mars, lorsque le groupe Areva présentera son carnet de route".

Objectifs 2014 dépassés

Cependant, Areva-La Hague affirme que "les effectifs du site restent stables à environ 3 000 salariés puisque la baisse des effectifs des activités de recyclage est compensée par une augmentation de ceux des activités de démantèlement". Par ailleurs, le directeur signale que "les objectifs de production ont été dépassés" en 2014 et rappelle que "les investissements en matière de sûreté et de pérennité s'élèvent à 100 millions d'euros."