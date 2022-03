Paris (AFP). Plus d'une cinquantaine d'actes antimusulmans depuis l'attentat

Plus d'une cinquantaine d'actes antimusulmans ont été relevés en France depuis l'attentat jihadiste contre Charlie Hebdo mercredi, a annoncé lundi à l'AFP l'Observatoire contre l'islamophobie du Conseil français du culte musulman (CFCM), qui appelle l?État à "renforcer la surveillance" des mosquées. Selon le président de cet observatoire, Abdallah Zekri, citant des chiffres du ministère de l'Intérieur, 21 actions (tirs, grenades lancées) et 33 menaces (lettres, insultes, etc.) ont été comptabilisées depuis mercredi. Ce décompte ne concerne pas Paris et sa petite couronne, et ne comprend pas le début d'incendie survenu dimanche soir sur le site de la mosquée en construction de Poitiers, a précisé le responsable musulman, qui se dit "scandalisé" par ces chiffres, "du jamais-vu" en moins d'une semaine.

