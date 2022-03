Paris (AFP). Hollande reçoit des représentants de la communauté juive, dirigeants étrangers et ex-président et Premiers ministres

François Hollande a convié successivement dimanche à l?Élysée les représentants de la communauté juive, le gouvernement, les ex-présidents et Premiers ministres, ainsi qu'une cinquantaine de dirigeants étrangers avant la marche républicaine prévue à 15H00 à Paris, a annoncé samedi la présidence. Les représentants de la communauté juive seront les premiers reçus par le président de la République, qui les accueillera à 09H00 avec le Premier ministre Manuel Valls ainsi que les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira. Seront présents le grand rabbin de France, Haïm Korsia, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Roger Cukierman, le président du Consistoire israélite de France, Joël Mergui, ainsi que les dirigeants du Fonds Social Juif Unifié, de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du Mémorial de la Shoah. Un geste significatif du chef de l'Etat alors que la communauté juive a été visée lors de l'attaque du magasin casher de la porte de Vincennes, où quatre personnes ont été tuées vendredi, deux jours après l'attentat contre Charlie Hebdo. M. Hollande recevra ensuite le gouvernement au grand complet à 12H00 avant d'accueillir à 13H00 son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, également conviés, ont décliné l'invitation. Les anciens Premiers ministres Michel Rocard, Edith Cresson, Edouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, et Jean-Marc Ayrault, seront en revanche au complet. Le président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré et celui du Conseil économique, social et environnemental Jean-Paul Delevoye, seront également reçus à l?Élysée, de même que les présidents de l'Assemblée et du Sénat, Claude Bartolone et Gérard Larcher. Toutes ces personnalités doivent ensuite rejoindre avec le chef de l'État la manifestation organisée entre République et Nation accompagnés de la cinquantaine de chefs d?État et de gouvernement étrangers qui seront aussi reçus à l?Élysée de 13H00 à 14H00. Elles participeront à la manifestation mais bien en aval du point de départ qui est prévu place de la République: François Hollande et ses invités parcourront quelques centaines de mètres entre la rue du Chemin vert et la mairie du 11e arrondissement, boulevard Voltaire. Le président de la République ne devrait faire aucune déclaration. Les familles des victimes, que François Hollande a toutes jointes par téléphone depuis mercredi, marcheront en tête de la marche républicaine jusqu'à la place de la Nation. Le président et les personnalités prendront place derrière elles le temps de leur parcours avant de revenir à l?Élysée. Après la manifestation, le chef de l'Etat se rendra à 18H30 à la Grande synagogue de la Victoire, à Paris, pour une cérémonie d'hommage à toutes les victimes des trois jihadistes, a annoncé samedi soir le président du Consistoire, Joël Mergui.

