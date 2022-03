L’Espérance à Hérouville : trait d’union entre table de midi et resto gastro

Alors pour opérer une douce transition entre les bombances passées et ces quelques mois d’hiver, mon choix s’est porté cette semaine sur L’Espérance, une bonne table en forme de parenthèse bucolique. Mes illustres prédécesseurs ont leur photo à l’entrée : Claude Lelouch, Philippe Bouvard ou Carlos sont passés par là, attirés par le cadre idyllique de l’endroit. A quelques mètres de la baie vitrée, le paisible canal de Caen et ses environs verdoyants. À l’intérieur, les fumets savoureux laissent espérer une bien belle pause.

Chaque semaine, le menu du midi change. Entrée + plat ou plat + dessert coûtent 16€, et 22€ avec les trois. Même tarif, c’est à noter, pour le menu tradition du soir.



Tradition tout en finesse

D’autres formules existent à 30 et 38€, et déclinent des produits nobles, parfois originaux, dont les intitulés donnent l’eau à la bouche. La cuisine, traditionnelle, n’en est pas moins délicate et précise. Ce fond d’artichaut que j’ai choisi, comme le saumon à la plancha qui suit, sont d’une rare finesse. Le service, d’une efficacité impressionnante. L’Espérance est le trait d’union idéal entre la classique brasserie du midi et le restaurant gastronomique.

Pratique. L’Espérance, 512 rue Abbé Alix à Hérouville. Tél. 02 31 44 97 10.