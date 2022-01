EPR : le préfet de la Manche fait le point

Jean-Pierre Laflaquière, le préfet de la Manche, est passé faire le point sur le chantier de l'EPR ce jeudi 9 décembre à Flamanville (Manche).

Avec les élus locaux et les professionnels, il a passé en revue les travaux engagés sur le chantier et dressé les étapes à suivre en 2011. Une nouvelle année qui promet du changement et un nouveau pic du nombre d'ouvriers sur le site.

Le représentant de l'Etat est aussi revenu sur le programme d'accompagnement du Grand chantier. Un dossier qui vise à investir dans les équipements et la formation pour les ouvriers. Là aussi, ça avance...

Bonus AUDIO 1 / Les nouveaux défis de 2011 détaillés par Philippe Leigné, le directeur du chantier de l'EPR.

Bonus AUDIO 2 / Le programme d'accompagnement du grand chantier est sur la bonne voie selon Florus Nestar, le coordinateur du grand chantier.