Lille (AFP). Un bébé rom meurt dans les bras de sa mère qui mendiait à Lille

Un bébé rom âgé de deux mois est mort jeudi à la gare de Lille-Flandres dans les bras de sa mère qui mendiait et une enquête a été ouverte pour établir les causes de son décès, a annoncé le préfet de région Jean-François Cordet. "Il n'est pas possible en l'état actuel des informations de déterminer les causes du décès. Il convient d'attendre les résultats de l'enquête judiciaire", a déclaré le préfet dans un communiqué. Selon les services de secours interrogés par l'AFP, le bébé a été vraisemblablement victime de la mort subite inexpliquée du nouveau-né. Les services de secours sont intervenus en début d'après-midi pour porter secours au nourrisson en arrêt cardio-ventilatoire mais n'ont pas pu le réanimer, a précisé le préfet. Le corps de l'enfant a été transporté à l'institut médico-légal de Lille. Une autopsie va être pratiquée, a indiqué à l'AFP le parquet. "Des premiers éléments, il ressort que le bébé était dans les bras de sa maman qui s'adonnait à la mendicité", poursuit le communiqué qui précise que la famille, composée de deux autres enfants de 3 et 5 ans, "serait arrivée dans la région lilloise de manière récente". La famille a été prise en charge par le 115 pour y être temporairement hébergée, selon la même source. La direction régionale de la SNCF, interrogée par l'AFP, a déclaré "ne pas communiquer sur ce fait divers".

