La météo du jour de l'An en Normandie

Dès la soirée du mercredi 31 décembre les températures sont négatives en Basse-Normandie pour les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, avec un ciel plutôt dégagé.

Nuit froide et brouillards givrants

C'est le centre Manche qui enregistrera la nuit prochaîne les températures les plus froides avec -6° et une nuit claire. Sur les côtes manchoises, -4° pour Barneville à -1° pour Avranches. Dans le Calvados, -3° à Caen et -1° dans le secteur de Bayeux. Dans l'Orne, -5° à Flers et Argentan. Un peu moins froid à Alençon, Domfront et le Perche avec - 2°.

Météo France annonce la présence de brrouillards givrants sur les secteur d'Alençon, du Perche et de l'Aigle.

Demain, jeudi 1er janvier, au lever du jour, les températures seront négatives sur la majeure partie de la région.