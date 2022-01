Agés de 91 ans, un couple victime d'un vol aggravé près de Yerville

Les faits remontent au 2 décembre dernier, à 22h30, à Grémonville, près de Yerville. Un couple de personnes âgées de 91 ans est victime d'un vol en réunion. Alors qu'ils sont dans leur domicile, quatre hommes encagoulés font irruption, immobilisent l'homme et en profitent pour faire le tour du domicile. Ils y volent bijoux, pièces d'identité et chéquiers.

L'enquête progresse et conduit les gendarmes à retrouver le véhicule utilisé par les voleurs. Ils y retrouvent à l'intérieur les colliers type cerflex qui ont servi à immobiliser la victime. Puis ils vont dans les magasins où les suspects ont acheté des vêtements avec les chéquiers volés. Après investigations, cinq individus sont interpellés mardi 16 décembre et placés en garde à vue. Les perquisitions chez l'un d'eux permet de retrouver le sac à main de la victime, ses chéquiers et une partie de ses bijoux.

Ils passent aujourd'hui en comparution immédiate.