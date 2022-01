Le Plessis-Robinson (France) (AFP). Rugby: le Racing casse sa tirelire pour Noël en s'offrant Carter

Le Racing-Métro a cassé sa tirelire pour s'offrir jeudi en forme de cadeau de Noël et pour trois saisons la vedette des All Blacks Dan Carter, dont l'âge (32 ans) et la forme constituent cependant un pari risqué, comme Wilkinson à Toulon en 2009. + "J'ADORE LA VISION DU CLUB" Dan Carter n'était pas présent jeudi matin au siège et au centre d'entraînement du Racing-Métro lors de l'annonce en grande pompe de sa venue en décembre 2015, après la Coupe du monde. Mais, depuis la Nouvelle-Zélande, il a expliqué dans une vidéo les raisons qui l'ont poussé à revenir en France, plus de six ans après son départ de Perpignan (cinq matches joués en décembre 2008 et janvier 2009 avant de se rompre un tendon d'Achille). "J'adore la vision du club et ses perspectives d'avenir, je souhaitais jouer au plus haut niveau, que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe, et j'adore Paris. Y vivre et vivre en France me fait rêver", a ainsi dit Carter, que les entraîneurs du Racing Laurent Labit et Laurent Travers comptent utiliser "à l'arrière et au centre" et dont ils attendent qu'il soit "le leader capable d'encadrer les joueurs d'avenir" du club. + LE PREMIER MILLIONNAIRE DU RUGBY ? Il n'a évidemment pas été question de gros sous. Carter, qui avait signé pour seulement six mois à Perpignan, contre un chèque de 700.000 euros, serait-il le premier millionnaire (en salaire annuel) du rugby mondial ? Ni Jacky Lorenzetti, ni l'agent français de Carter, Laurent Laffitte, n'ont souhaité répondre. Touchera-t-il 1,8 million d'euros par an, comme évoqué par certains médias ? "Sûrement pas. Mais il n'a pas du tout fait le choix de l'argent, et de loin, car il avait des propositions financières beaucoup plus hautes" (du Japon et d'Angleterre, NDLR), a répondu Laffitte. Jacky Lorenzetti, habitué à recruter des stars à prix d'or, a pour sa part jugé Carter "très bon marché", précisant avoir été "en discussions depuis quatre ans" avec le joueur All Black. Le président du Racing a également anticipé la question du salary cap, expliquant que le club pouvait se payer Carter après les départs effectifs de Dan Lydiate (fin octobre) et Juan Martin Hernandez (en juillet) et celui à venir de Jonathan Sexton (à l'issue de l'actuel exercice). Jacky Lorenzetti a cependant reconnu que Carter serait "sûrement le joueur le mieux rémunéré du Racing, mais aussi celui qui coûte le moins cher, et de loin: les retombées que l'on aura sur la billetterie, le merchandising et grâce aux partenaires, ainsi que l'image qu'il va nous apporter, vont largement payer sa rémunération". + UN RISQUE SPORTIF Carter, l'une des seules vedettes planétaires du rugby, aidera donc à vendre des maillots et à remplir la future Arena de 40.000 places, prévue pour fin 2016. Mais son recrutement "n'est pas un rêve de gosse, avant tout un choix sportif", a souligné Jacky Lorenzetti. Détenteur du record de nombre de points inscrits en test-matchs (1257 en 102 sélections), le All Black, élu meilleur joueur du monde en 2005 et 2012, est au pic de sa forme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais il est âgé de 32 ans et, surtout, n'a joué que cinq matches comme titulaire depuis plus d'un an ! Blessé à un tendon d'Achille en novembre 2013, il a ensuite pris un congé sabbatique de huit mois pour revenir mi-juin. De nouveau blessé en août à un péroné, il n'a fait son retour en sélection que pour la tournée de novembre, où il n'a disputé que 86 minutes en quatre matchs "Physiquement je me sens bien, a déclaré Carter dans la vidéo. J'ai vécu une année frustrante en raison des blessures et je n'ai jamais pu enchaîner les matches. Mais j'ai confiance dans le fait que mon corps sera prêt pour 2015." Le talent, le poste et la notoriété de Carter, ainsi que ses blessures, rappellent en tout cas l'arrivée de Jonny Wilkinson à Toulon en 2009. Débarqué sur la Rade après avoir très peu joué les six précédentes saisons, l'Anglais l'a quittée (comme joueur) en tant que légende l'été dernier, après trois titres en cinq saisons. C'est tout le mal souhaité à l'ambitieux Racing et à Carter.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire