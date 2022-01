Wellington (AFP). Rugby: le Néo-Zélandais Dan Carter jouera en France après le Mondial-2015

L'ouvreur vedette des All Blacks Dan Carter fera ses adieux au rugby néo-zélandais après la Coupe du monde de rugby de 2015, pour rejoindre le club français du Racing Metro (Top 14), a annoncé jeudi la Fédération néo-zélandaise de rugby. Dan Carter, 32 ans, a confirmé cette information dans un tweet: "Triste de penser que 2015 sera ma dernière année à jouer en NZ (Nouvelle-Zélande) mais ravi d'annoncer mon transfert vers @RacingMetro92 en décembre prochain." Le joueur a par ailleurs estimé que son transfert en France, où il a signé pour trois ans, serait une "super aventure pour moi et ma famille". "Je sais comment est la culture française et leur culture du rugby et c'est quelque chose que j'aime beaucoup", a-t-il ajouté. Le sélectionneur néo-zélandais Steve Hansen l'a félicité, estimant qu'il avait constitué une référence comme N.10. Dan Carter, qui totalise 102 sélections avec les All Blacks et un record de 1.457 points inscrits sur la scène internationale, a été désigné comme meilleur joueur de l'année en 2005 et 2012. Mais des blessures l'ont remisé au second plan ces dernières années, bien que Steve Hansen continue de dire qu'un Carter en bonne forme reste son premier choix au poste d'ouvreur. La précédente expérience du rugbyman néo-zélandais dans un club français avait tourné court à cause d'une rupture du talon d'Achille, après seulement cinq matchs dans l'équipe de Perpignan (sud) en 2008-2009. Les détails financiers concernant la transaction avec le Racing Metro, basé en région parisienne, n'ont pas été communiqués.

