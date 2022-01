Basket : le SPO Rouen prend rendez-vous à Boulogne-sur-Mer

Duel de promus entre les deux équipes à la destinée différente depuis le début de la saison. En effet, si les Rouennais réussirent une première partie de saison plutôt bonne avec notamment quelques victoires contre les grosses équipes du championnat et avec une actuelle 6e place au classement avec un bilan de six victoires pour cinq défaites, les Boulonnais sont quant à eux dans la difficulté. Avec une 18e et dernière place de Pro A, les Nordistes n’ont remporté qu’une seule rencontre cette saison pour dix défaites encaissées.

Les joueurs de Christophe Denis devront donc s’imposer pour consolider un peu plus leur bon parcours entamé depuis le début de l’année.