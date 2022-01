Londres (AFP). L'édition 2014 de Miss Monde dans l'ombre du meurtre de Miss Honduras

Cent-vingt-et-une jeunes femmes du monde entier rivaliseront de sourires et de froufrous dimanche à Londres pour remporter la couronne de Miss Monde 2014, une fête cependant endeuillée par le meurtre récent de Miss Honduras, Maria José Alvarado. La jeune Hondurienne de 19 ans et sa soeur de 23 ans, Sofia Trinidad Alvarado, ont été tuées par balles et leurs corps retrouvés à demi-enterrés sur les berges d'une rivière, le jour-même où Maria devait partir à Londres pour participer au concours Miss Monde. Quatre personnes ont depuis été interpellées et écrouées dans cette affaire, dont le principal suspect, Plutarco Antonio Ruiz, qui n'est autre que le petit ami de Sofia Trinidad. A Londres, où elles sont arrivées le 20 novembre, les Miss ont assisté à une cérémonie d'hommage, priant, en pleurs, devant une photo encadrée de la défunte. "Nous sommes effondrés", a déclaré la présidente de Miss Monde, Julia Morley, espérant que "demain permettra de construire un avenir meilleur". Une fois couronnée, la future Miss Monde se rendra au Honduras pour la construction d'une école qui portera le nom des deux soeurs fauchées au printemps de la vie. Miss Monde 2014 se déroulera dimanche dans un auditorium de l'Excel London, un centre de conférence situé sur les bords de la Tamise. En attendant la finale, les 121 prétendantes à la succession de la Philippine Megan Young ont participé à divers galas et défilés. Elles se sont aussi rendues à l'université d'Oxford, à l'invitation de l'Oxford Union, prestigieux club de débats ayant compté d'illustres intervenants comme Albert Einstein ou Mère Térésa. Devant une foule d'étudiants, les Miss n'ont certes point évoqué la théorie de la relativité, mais ont taché de convaincre qu'elles pouvaient apporter leur écot pour soigner les maux du monde. Megan Young a souligné en versant une larme que les Miss Monde n'avait pas vocation à "sauver le monde dans son ensemble", mais "par petit bouts", relevant que les femmes du concours n'était "pas des Superman" (sic). -Miss France en embuscade- Miss Monde "n'est pas une célébrité, c'est une ambassadrice", a dit de son côté Miss Etats-Unis, Elizabeth Safrit. "Miss Monde apporte le changement. Elle identifie les problèmes, trouve des solutions", a ajouté la jeune femme, qui cite les anciens présidents américains "George Bush et Jimmy Carter" comme les rencontres les plus mémorables qu'elle ait jamais faites. A quelques jours de la finale, c'est Miss Afrique du Sud, Rolene Strauss, une étudiante en médecine de 22 ans, qui a la cote chez les bookmakers anglais. La jeune brune de 1,77 mètres aux yeux effilés, qui n'aime rien tant que la "queue de b?uf" maison, est donnée gagnante à deux contre un par la société de paris Ladbrokes, devant Miss Angleterre, Carina Tyrrell, et Miss Inde, Koyal Rana (7/1). "Les fans pensent que Miss Afrique du Sud remplit tous les critères () mais Miss France (2014, Flora Coquerel, ndlr), avec 14/1, peut faire figure d'outsider", remarque néanmoins Alex Donohue, porte-parole de Ladbroke. Si la beauté reste bien évidemment le critère de référence, les candidates devront également présenter un projet caritatif. Miss Serbie a ainsi entraîné une équipe de handi-volley ball, tandis que Miss Inde a lancé une association pour enseigner aux enfants des bidonvilles l'importance de se laver les mains. A Londres, le concours Miss Monde rejoint la ville où il est né sous le nom de "concours bikini" en 1951, année où la Suédoise Kiki Haakansson avait été couronnée devant 25 autres participantes.

