Moscou (AFP). Russie: la Banque centrale prévoit une inflation à plus de 10% début 2015

La Banque centrale de Russie a prévenu jeudi que l'inflation devrait dépasser 10% début 2015 et que la croissance économique devrait rester nulle en 2015 et 2016, repoussant toute perspective de reprise à 2017. La Banque de Russie a précisé que l'effondrement du rouble et l'embargo alimentaire imposé aux pays occidentaux à cause de la crise ukrainienne représenteraient à eux seuls à la fin de l'année environ 4,9 points d'inflation. Malgré l'annonce d'une hausse d'un point du taux directeur de la Banque centrale russe, à 10,5%, le rouble a plongé vers de nouveaux records de faiblesse face à l'euro et au dollar. L'euro est monté 68,98 roubles à et le dollar à 55,45 roubles, des niveaux jamais vus. Bien que très nette, l'augmentation du loyer de l'argent de la Banque de Russie était largement anticipée vu l'effondrement récent de la monnaie russe, qui au total a perdu le tiers de sa valeur face à l'euro et 40% face au dollar.

