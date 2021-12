Hockey : Le RHE76 dans le dernier carré de la Coupe de France !

4e victoire consécutive pour des Normands qui restent encore engagés dans toutes les compétitions nationales grâce à une attaque encore prolifique ce soir.

Une pluie de buts intervient dans le premier tiers temps entre les deux équipes qui se lancent dans un mano à mano. En effet, si les Spinaliens ouvrent la soirée par Ken Ograjensek, les Dragons égalisent par Maxime Lacroix et prennent l’avantage moins de quatre minutes plus tard par Julien Desroriers (2-1).

Les joueurs de Phillippe Bozon ne se relâchent pas et égalisent par Jan Plch. Les deux équipes ne resteront pas longtemps à égalité puisque 55 secondes plus tard, c’est François-Pierre Guenette qui offre de nouveau l’avantage aux Rouennais avant de rentrer au vestiaire (3-2).

Maxime Lacroix clôt la marque

Dans le deuxième tiers, les buts continuent de tomber et ce sont les Vosgiens qui repassent devant à la marque par deux buts coup sur coup de Gregory Beron puis Alain Goulet (4-3).

Les joueurs d’Ari Salo ne plient pas et ce sont bien les Normands qui enfoncent le clou en inscrivant trois buts en six minutes par Dan Koudys et un doublé de Marc-André Thinel (6-4).

Dans l’ultime tiers temps, le Gamyo pousse mais les Rouennais bien en place contiennent les assauts Spinaliens et inscrivent un dernier but dans une cage vide sur une offrande de Julien Desrosiers pour son compère de ligne Maxime Lacroix.

Les Jaunes et Noirs sont donc dans le dernier carré de la Coupe de France avec Amiens, Gap et Briançon.

"Je suis content c’est une grosse victoire pour l’équipe et ca a été un bon début pour moi, il va falloir bâtir la dessus puis continuer pour prendre ma place dans l’équipe", confiait la nouvelle recrue Danny Groulx pour sa première apparition.

"Epinal est une bonne équipe, on a toujours beaucoup de mal contre eux, ils nous ont donné du fil à retordre mais on a su réagir a chaque fois et on est allé chercher la victoire", ajoutait le defenseur International Français Jonathan Janil.

Prochain match à Lyon vendredi 12 décembre.