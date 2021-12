Le rock de Pigalle en concert au Big Band Café

Le groupe légendaire Pigalle investit la salle de musiques actuelles ce vendredi au Big Band Café. Après avoir marqué la fin des années 1980 avec leur premier album éponyme, Pigalle, hors du temps, hors des normes, se reforme en 2010. Musicalement, axé plus cajun, celtique, country et punk-rock, le groupe revient sur le devant de la scène pour défendre les couleurs de leur dernier opus "des espoirs". Plus de 110 dates de concert, Pigalle s'arrête ce vendredi au Big Band Café.

Tarifs : Prévente : 14€ - Sur place : 17€ Réduit : 10€

Ecoutez Paul Langeois, directeur du BBC.