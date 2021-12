Hip Hop mondial ce samedi 13 décembre à Alençon

Pas moins de 2 très grosses compétitions de danse hip-hop seront disputées samedi prochain 13 décembre à Alençon :

L'après-midi de 14h30 à 18h30, ce sera la finale nationale B-Boy France en 3 catégories : garçons, filles, et juniors. Cette compétition est la finale d'épreuves qui ont été disputées toute cette année en France. La compétition se dispute en « 1 contre 1 » sous forme de tournoi, avec 2 passages pour chaque joueur, avec éliminations.

Autre épreuve à partir de 20h : la battle international WIBA, avec 2 catégories : « 2 contre 2 » sorte d'Open avec un pro et un amateur, et la battle internationale en « 3 contre 3 », avec des compétiteurs de Russie, japon, USA, Maroc, Pays Bas, Allemagne, Panama, et de France.

Damien Guillet, organisateur :

Les 2 compétitions seront disputées à Anova. Prix des places : 7€ l'après-midi. 8€ le soir.