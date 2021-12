Hockey: les Dragons de Rouen reçoivent le promu Lyonnais

Après avoir obtenu brillamment la qualification en finale de la coupe de la Ligue, les Dragons de Rouen reçoivent à nouveau à domicile mais cette fois-ci pour le compte du championnat.



Si les jaunes et noirs remontent petit à petit au classement (7e à un petit point du podium), les Lyonnais sont un peu moins bien classés à la 10e place, mais, avec un bilan de cinq victoires, deux nuls et cinq défaites, il faudra se méfier du promu qui a réalisé quelques bonnes performances notamment contre les ténors du championnat (victoire contre Gap 5-4, courte défaite contre Grenoble 2-1, une victoire contre le champion de France en titre Briançon 7-3 et une défaite sur le finaliste Angers en prolongation 2-3).



Quant aux Rouennais, avec les améliorations constatées au niveau du jeu depuis l’arrivée d’Ari Salo à la tête de l’équipe, il faudra confirmer les bonnes choses pour s’imposer et continuer la remontée au classement dans l’antre du dragon, toujours imprenable en championnat.