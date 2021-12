Francfort (AFP). Zone euro: prévisions de croissance en baisse, mesures de soutien en préparation

La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi ses prévisions de croissance et d'inflation pour la zone euro, a annoncé son président Mario Draghi, prenant acte de la dégradation des perspectives économiques et d'évolution des prix de la région. L'institution attend dorénavant une croissance du PIB de 0,8% cette année, 1% l'an prochain et 1,5% en 2016, contre des précédentes estimations de 0,9%, 1,6% et 1,9%. L'inflation devrait descendre à 0,5% cette année, 0,7% en 2015 et 1,3% en 2016, là où la BCE attendait encore en septembre 0,9% puis 1,1% et 1,4%. Les perspectives d'inflation pourraient se dégrader encore du fait de la baisse du prix du pétrole, a prévenu M. Draghi. Le président de la Banque centrale a par ailleurs assure que l'institution a "intensifié la préparation" de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Le conseil des gouverneurs est toujours "unanime" pour mettre celles-ci en oeuvre rapidement, a-t-il répété. La BCE conduira "début 2015" un examen précis de la situation et de l'effet des mesures déjà à l'oeuvre, a-t-il dit.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire