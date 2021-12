Manche, quelques flocons dans le mortainais jeudi

LA NUIT PROCHAINE

Les pluies faiblissent sur le Cotentin, devenant plus éparses. Plus au sud, les nuages et la grisaille l'emportent. Le vent de Nord-Est est modéré, sauf sur le Cotentin où il atteint encore passagèrement 50 à 60 km/h, notamment sur le littoral. Les températures minimales s'abaissent entre -1 et +1 degré du centre au sud-Manche, 2 à 3 degrés dans l'intérieur du Cotentin, jusqu'à 5 degrés en bord de mer.

DEMAIN JEUDI 4 DECEMBRE 2014

HIVERNAL

Dans une atmosphère grise et froide, les nuages bas l'emportent à nouveau en journée. Ils peuvent laisser échapper quelques crachins par moments, voire quelques flocons insignifiants en matinée, principalement sur les collines du Mortainais.

En bord de mer et sur le pourtour du nord Cotentin, des averses un peu plus marquées se produisent en journée.

Le vent de Sud-Est, faible du centre au sud Manche, s'étend au nord Cotentin.

Les températures maximales sont en baisse ne dépassant pas 3 à 5 degrés du Saint-Lois à l'Avranchin, 6 ou 7 degrés en bord de mer, de Carteret à Barfleur.

source : CG50