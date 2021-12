Basket : Mondeville dans une passe délicate avant de jouer Bourges

Le club phare du basket bas-normand a concédé samedi 29 novembre face à Angers sa troisième défaite consécutive (78-91). Quatre jours après s’être fait sortir de la Coupe de France par une formation de Ligue 2, La Roche-sur-Yon, l’USOM a donc confirmé sa mauvaise passe du moment. “C’est une horrible semaine, ne pouvait que constater la sympathique serbe Maja Vucurovic. Ce (samedi) soir, on n’a pas respecté les consignes dès le début du match. On n’a jamais su trouver les solutions contre leurs meilleures joueuses.”

Mondeville n’a cessé de courir après le score dans le sillage du 9-0 encaissé d’entrée de jeu. Déjà distancées à la fin du premier quart-temps (15-26, 10’), les Mondevillaises étaient très loin à la mi-temps (33-53, 20’). Si l’écart a cessé de se creuser au retour des vestiaires, les locales atténuant même légèrement l’addition dans la dernière période, Angers n’a jamais été mis en difficulté. “On s’est fait balader, peste Romain L’Hermitte. Le problème est clairement en défense. Et quand on ne défend pas bien, on n’attaque pas bien. Il faut que les filles comprennent qu’elles doivent jouer à 200 %.”

Ce sera d’autant plus vrai pour les deux rendez-vous qui se profilent, à Bourges samedi 6 décembre, contre Arras la semaine suivante.