Hockey: Le RHE76 se qualifie pour la finale de la Coupe de la Ligue !

C’est donc après un match plein pendant 60 minutes et un score cumulé de 7-2 que les Rouennais se sont qualifiés pour la finale de la coupe de la Ligue qui se déroulera le mardi 30 décembre prochain à Meribel.

Le premiers tiers commence fort pour les jaunes et noirs qui ouvrent la marque par François-Pierre Guenette sur la première supériorité numérique du match d’un tir entre les jambières du gardien et qui finit sa course tranquillement au fond des filets (4e) puis, quatre minutes plus tard sur un rebond laissé par le gardien une nouvelle fois en supériorité numérique et toujours par François-Pierre Guenette.

Le tiers se termine sur le score de 3-0 après que Daultan Leveillé marque le troisième but d’un tir bien placé sous la barre après s’être vu refusé une première fois un but sur une cage déplacée (3-0).

Au retour de la première pause, les dragons ne relâchent pas la pression et marquent deux nouveaux buts tout d’abord par Raphael Faure sur une passe laser de Julien Desrosiers de derrière la cage puis ce même Julien Desrosiers à la ligne bleue d’un tir qui fini en lucarne (5-0).

Les joueurs d’Ari Salo terminent le troisième tiers en s’appliquant et en laissant venir les Gapençais, et Maxime Lacroix achève les coéquipiers de Paul Schmitt et offre par la même occasion un blanchissage au gardien Fabrice Lhenry qui affirmait à l’issue du match : « à Strasbourg ,on mène 3-0 et on se fait remonter à 4-3, on a tendance à se relâcher un petit peu mais ce soir on s’est dit qu’il fallait jouer à fond pendant 60 minutes pour se faire du bien au moral et pour nos supporters qui aiment bien aller à Meribel ».

Les Normands disputeront donc une troisième finale de suite, après avoir remporté les deux derniers titres en 2012 et 2013 et rencontreront les Bruleurs de loups de Grenoble qui malgré leur défaite contre Epinal 5-4, se qualifient sur l’ensemble des deux rencontres 7-6.

«C’est probablement un de nos meilleurs match cette année, on va l’utiliser comme match de référence et puis passer les fêtes à Meribel c’est toujours plaisant avec une troisième victoire de suite on espère » confiait l’auteur du premier doublé de la partie François-Pierre Guenette.

Prochain match pour le RHE76 vendredi, toujours à domicile contre Lyon.