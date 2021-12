Le rouble a poursuivi sa chute inexorable lundi, battant de nouveaux records absolus de faiblesse face au dollar et à l'euro, plombé par la baisse des prix du pétrole et par les sanctions économiques imposées par les Occidentaux à la Russie. Le rouble, qui a perdu un tiers de sa valeur depuis le début de l'année, est tombé à 64,50 roubles pour un euro et 51,84 roubles pour un dollar peu après 07H00 GMT.

