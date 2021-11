Ferguson (United States) (AFP). USA: nouvelles manifestations à Ferguson, 15 arrestations

Quinze personnes ont été arrêtées vendredi soir à Ferguson lors de nouvelles manifestations contre la relaxe d'un policier blanc ayant abattu en août un jeune Noir désarmé dans cette banlieue de la ville de St Louis (Missouri, centre des Etats-Unis), a annoncé la police. Ces arrestations ont eu lieu après que des manifestants ont forcé un centre commercial de St Louis à fermer vendredi pendant deux heures, en plein milieu des soldes du "Black Friday", exigeant un boycott à la mémoire du jeune Noir. "La police de Ferguson a demandé aux manifestants de quitter les rues. Certains ont ignoré les avertissements. Ils ont été interpellés", a expliqué la police dans un tweet. Puis un nouveau tweet annonçait: "Confirmation de 15 arrestations à Ferguson". Si les nouvelles protestations de vendredi ont été pacifiques, des manifestations parfois violentes ont secoué Ferguson et d'autres villes américaines depuis la décision lundi d'un grand jury du Missouri de ne pas engager de poursuites contre le policier blanc, Darren Wilson, qui avait abattu Michael Brown, 18 ans, lors d'un contrôle le 9 août à Ferguson alors que le jeune Noir ne portait pas d'arme. Le grand jury a estimé qu'il n'existait pas assez d'éléments pour renvoyer M. Wilson devant un tribunal. "Arrêtez le shopping et rejoignez le mouvement", ont scandé les manifestants, dont des enfants, qui sont restés vendredi pendant une heure dans le centre commercial. Une centaine d'entre eux se sont allongés par terre, comme morts, pendant quatre minutes et demi, pour symboliser les plus de quatre heures pendant lesquelles le corps de Michael Brown est resté en pleine rue après avoir été abattu. Par peur de débordements, des magasins du centre commercial avaient été fermés. A New York, plusieurs personnes ont été arrêtées après qu'elles ont manifesté à l'intérieur du grand magasin Macy's au coeur de Manhattan et un des hauts lieux du shopping des lendemains de Thanksgiving. A Oakland, en Californie, des manifestants ont bloqué une station du train régional qui fait la liaison avec San Francisco, pendant près de deux heures. Le "Black Friday" est une journée traditionnelle de soldes monstres, le lendemain de la fête de Thanksgiving.

