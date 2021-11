Los Angeles (AFP). NFL: Rice obtient la levée de sa suspension dans l'affaire de violences conjugales

Ray Rice, l'un des joueurs qui ont plongé la Ligue nationale de football américain (NFL) dans une crise grave par des actes de violences conjugales, a obtenu vendredi le droit de reprendre sa carrière avec l'annulation en appel de sa suspension. Cette décision est un nouveau camouflet pour la NFL et surtout pour son président Roger Goodell, déjà très critiqué depuis le début de l'affaire Rice. L'ancienne juge fédérale Barbara S. Jones, en charge de la procédure en appel, a estimé que la NFL ne pouvait sanctionner Rice deux fois comme elle l'a fait, en juin et septembre. "La décision de suspendre une seconde fois pour les mêmes faits est arbitraire", a-t-elle écrit. "La NFL avait estimé que le +commissioner+ Goodell avait été induit en erreur lors de la première procédure disciplinaire. Après analyse attentive de tous les éléments mis à ma disposition, je ne suis pas persuadée que Rice a menti à la NFL lors de son audition en juin, c'est pourquoi je juge sa suspension jusqu'à nouvel ordre (prononcée en septembre, NDLR) comme un abus de pouvoir et elle doit être annulée", a-t-elle poursuivi. - 'Erreur inexcusable' - A l'issue d'une soirée arrosée avec deux couples d'amis dans un casino d'Atlantic City (New Jersey) en février 2014, Rice avait violemment frappé au visage sa compagne Janay, devenue depuis son épouse. La NFL l'avait initialement suspendu pour deux matches, une sanction jugée clémente, avant de le suspendre jusqu'à nouvel ordre en septembre après la diffusion d'images de vidéo de surveillance montrant la violence de l'agression. On y voyait Rice et sa compagne en train de se disputer avant d'entrer dans un ascenseur. Après avoir été giflé, le running back d'1,73 m pour 93 kg avait asséné un coup de poing en plein visage de Janay et l'avait laissée, visiblement KO, à terre, sans se préoccuper de son sort. Neuf mois plus tard, Rice peut reprendre sa carrière immédiatement à condition de retrouver une équipe à moins d'un mois du terme de la saison régulière: les Baltimore Ravens, avec qui il a remporté le Super Bowl en 2013, l'ont en effet licencié début septembre. "J'ai fait une erreur inexcusable et j'en assume toute la responsabilité () Je vais continuer à travailler dur pour devenir le meilleur mari, père et ami possible", a-t-il déclaré dans un bref communiqué. Son épouse qui l'a toujours soutenu, a fait part de "son soulagement": "Tout le monde mérite une seconde chance et nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve", a-t-elle confié à la chaîne américaine ESPN. - Suspension à vie - Elle a également fait à ESPN le récit de ce qu'il s'était passé durant cette fameuse soirée et depuis pour leur couple. "J'ai toujours du mal à accepter d'être présentée comme une +victime+ () Je suis une femme forte, Ray sait que ce qu'il a fait est inacceptable, mais il a pris ses responsabilités, ce qui nous a permis de travailler sur nous-mêmes et d'être désormais un couple plus fort", a-t-elle notamment assuré. La NFL, elle, ne ressort pas grandi de cette procédure en appel: "Qu'il lui ait fallu des images pour se rendre compte de la gravité de ce qui s'était passé, confirme son échec, reconnu depuis, à sanctionner par le passé de tels comportements", a ainsi relevé la juge Jones qui a occupé de 1996 à 2013 le prestigieux poste de juge du district de New York. "Nous respectons la décision de la juge Jones de mettre fin à la suspension jusqu'à nouvel ordre de Ray Rice", a indiqué dans un bref communiqué la NFL qui, depuis l'affaire Rice et plusieurs cas similaires, s'est saisi du problème des violences conjugales en promettant de suspendre à vie tout joueur récidiviste.

