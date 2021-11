Le Téléthon 2014 dans la Manche

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre, tous les benéfices seront reversés à l'AFM Téléthon:

*A Carentan:

la ville entière se mobilise dès ce vendredi avec ventes de crêpes, randonné nocturne et défis sportifs et au gymnase Jean Truffaut le vendredi à partir de 18h. Samedi, défilé de motos, tournoi de teniies, zumba... Le dimanche tournoi de Badminton à la salle du Haut Dyck et concert de Noël. Programme sur www.ot-baieducotentin.fr

*A Juvigny le Tertre:

Marché de Noël organisé pour le téléthon dimanche de 10h à 17h.

*A Donville les bains:

Randonnée de l'espoir samedi à 13h30 de l'office de tourisme. Egalement vente de livres, compétition de pétanque et marche nordique.

*A Villedieu les poêles

Samedi, vente de livres et vêtements, randonnée pédestre, défilé de majorettes, challenge d'échecs, démonstration de judo...

*A Isigny le Buat

Les sapeurs-pompiers et le club de handball d'Isigny le Buat organisent un défi 24h Handball. Durant 24h, un match de handball aura lieu. Passages illimités dans le match. 1€par passage. C'est de vendredi 19h à samedi 19h à la salle des sports d'Isigny.