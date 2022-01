Marché du Terroir : la bonne idée pour trouver ses cadeaux de Noël !

On attend entre 12 000 et 15 000 visiteurs ce week-end à Cherbourg pour le 15e marché du Terroir. Un événement qui rassemble des produits de toute la région et des quatre coins de la France. Un bon plan pour préparer les fêtes de fin d'année.