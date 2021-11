Basket : Le SPO Rouen reçoit Paris-Levallois

Bien remontés à la 9e place avec un match de plus à disputer et après un succès sur le parquet de Chalons-Reims lors de la dernière journée 70-76, les Rouennais tenteront d’aligner une troisième victoire de suite face à des Parisiens 10e et qui restent sur une défaite à domicile contre Strasbourg 68-83.

Les joueurs de Christophe Denis pourront compter sur leur nouvelle recrue Sean May après l’homologation de sa qualification qui disputera son premier match face à son ancienne équipe.